﻿警九龍公園檢涉案鐵錘 南亞賊疑用膠柄錘 淘寶網只售人幣18元

尖沙咀前日發生珠寶搶劫案，三名南亞匪幫以鐵錘輕易擊毀玻璃櫥窗，搶走總值二千四百萬元鑽飾。警方雖然昨在九龍公園尋回賊人疑使用的鐵錘，但賊蹤仍杳。有眼利網民發現賊人使用的鐵錘，疑在淘寶網有售。本報記者查看後，發現網上有售疑似匪徒所用的膠柄鐵錘，便宜者只需十八元人民幣。有專家指，膠柄錘較木柄錘具更高破壞力。



由案發時途人拍下的照片及短片，可見賊人犯案用的兩個鐵錘，手柄黑橙相間，有網民看後懷疑手柄是塑膠質料，在網上有售。記者之後在淘寶網，亦找到多款外形相似的膠柄鐵錘，部份標明採用PVC（聚氯乙烯）、PPR（聚丙烯）等物料，手柄具高度韌性，可彎曲防震，有貨品介紹圖片更顯示可打破牆壁，價錢最便宜只需十八元人民幣。



威力足可打穿牆



理工大學機械工程學系前工程師盧覺強表示，膠柄錘與木柄錘相較，雖然後者較硬，但由於膠柄本身帶韌性，撞擊硬物時力度會隨之增強，較木柄錘力度高出三分之一。如按賊人手持的鐵錘重約十二至十四磅計算，則撞擊力可達一百五十至二百磅，足以打破強化玻璃。他續指，膠柄不易折斷，而且反作用力較低，「無咁彈手」，使用者不會輕易弄傷自己。



香港建造業工會理事長周聯僑指，現時本港建築業界較常用木及鐵柄錘，膠柄錘相對不普及。他指膠柄錘多用以處理敲打雲石工作；膠柄錘重量較輕，不易折斷。



遇劫珠寶店重開



遇劫的新港中心「周生生」珠寶店，昨早如常營業，櫥窗玻璃亦已經修復，並展示多款鑽飾，但最貴一款鑽戒價值四十萬四千元。十多名警方機動部隊人員，昨早折返九龍公園搜證，在一個花槽內檢獲兩柄疑涉案有關鐵錘，據悉兩錘與前日市民尋獲交給警署的一粒約值百萬元賊贓鑽飾地點，有一段距離，但其餘未有再尋獲鑽飾等證物，遂將檢獲鐵錘證物帶署。另外探員亦根據閉路電視及市民提供拍下賊人逃走短片及照片，重組賊人路線追捕其歸案。