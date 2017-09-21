  • 2017年9月21日 星期四
  • 29º
  • 85%
熱門： 何君堯周生生使徒行者2港鐵許紹雄

日報新聞 > 港聞

﻿儲局十月啟動「縮表」

2017-09-21 列印
　　聯儲局公佈議息結果，聯邦基金利率維持在一厘至一點二五厘的目標區間，十月份起啟動縮減目前規模達四點五萬億美元的資產負債表。

　　美國周三股市個別發展，杜指中段報二二三七三點，升三點一；納指則報六四四八點，跌十二點。

  滙控美國預託證券價格中段見七十六點五八港元，跌零點○七港元；中移動則見八十點○七港元，跌零點六三港元。紐約期金中段報每盎司一千三百一零八點三美元，跌二點三美元；紐約期油則報每桶五十點四五美元，升零點九七美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd