﻿半年「牛肉乾」逾80萬張 警續嚴打違泊

本港違例泊車問題持續多時。警方上半年共發出逾八十萬張俗稱「牛肉乾」的告票，較去年同期上升一成半。為進一步打擊相關現象，警方昨再到北角常有旅遊巴阻塞的黑點執法，並指今年一月至八月，已在該處發出超過一千六百張告票，杜絕危害道路安全的違泊行為。



警方交通總部署理總警司阮子健表示，鑑於近年本港交通阻塞情況嚴重，警方將針對違泊車輛加強執法。從近年發出的違泊告票數字可見，已由一四年的一百萬張急升至去年的一百六十萬張。



他又提醒，針對打擊違泊的「動天行動」已由今年七月起推展至全港每個警區，將持續對違泊車輛嚴厲執法，包括在不作任何警告下作出票控，有需要時更會拖走車輛，並會配合宣傳教育等，冀與社會共同解決問題。