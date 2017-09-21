  • 2017年9月21日 星期四
  • 29º
  • 85%
熱門： 何君堯周生生使徒行者2港鐵許紹雄

日報新聞 > 港聞

﻿北區醫院遺失病人組織樣本

2017-09-21 列印
　　北區醫院發生遺失病人組織樣本事件！一名左邊乳房出現非典型乳腺管道增生的五十九歲女病人，本月十五日在北區醫院進行乳腺組織切除手術，並安排取出直徑約三厘米的相關樣本進行病理化驗，惟樣本近日突告失蹤，院方現已報警處理。

　　根據醫療紀錄，外科醫生於九月十五日下午為病人進行手術後，隨即將樣本密封放置於存有防腐消毒藥水的容器內，並於容器外貼上病人資料以作識別。但至十八日早上，負責處理樣本的副化驗師核對時，發現組織樣本消失，至今仍未尋獲。經初步調查後，該院管理層相信事件不涉及明顯的程序疏漏，或可能涉及其他因素，將配合警方調查，又強調會即時加強手術室內存放樣本的保安，防止同類事件再次發生。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd