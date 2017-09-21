﻿亞博館參展商失86萬元珠寶

廣東道一間護老中心昨凌晨發生血案，八旬院友涉以菜刀斬傷另一人，此類案件時有發生。安老院院友因積怨爆發血案時有發生，某程度上反映院舍缺乏疏導和處理院友負面情緒的機制。對入住安老院的長者而言，只要院舍內有院友終日吵鬧，甚至打鬥，已是雞犬不寧；倘當中有人有暴力狂躁傾向，更恍如活在「恐懼鬥室」中。 本港私營安老院因人手及資源所限，職員對院友較難給予全面照顧，加上院舍空間環境一般較擠逼，院友間易生摩擦。另外，精神病患者到公立醫院求診排期時間過長，有院友或因未及時得到適當治療令病情惡化，一旦情緒失控，便有可能爆發血案。 統計處早前公佈，推算長者人口在未來二十年急速上升逾一倍，而長者人口...

2017-09-21