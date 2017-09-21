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﻿亞博館參展商失86萬元珠寶

2017-09-21 列印
　　警方接獲一家珠寶公司職員報警，指日前參加機場亞洲博覽館一個珠寶展覽，展覽完結後，昨返回公司點算有關珠寶，發覺少了八十六萬港元珠寶，遍尋不獲後疑被偷走報警。警方調查後暫列遺失物件處理。

　　昨晨十一時許，一名二十八歲姓吳男子，致電報警稱，其公司本月十三日至十七日參加在亞洲國際博覽館舉辦的香港珠寶首飾展，展覽完結後，昨日他返公司點算有關展品時，發覺數目較原先點算少了十一萬美元（折合港幣八十六萬元）的珠寶，遍尋不獲後，懷疑遭人偷走報警。由於事主不能確定珠寶在何處失去，警方暫將案件列遺失物件處理。
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