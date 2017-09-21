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﻿荔景站訊號故障 服務受阻句鐘

2017-09-21 列印
　　港鐵又故障！昨日下班繁忙時間，荃灣線荔景站有訊號故障，列車服務受阻，沿線各站擠滿候車乘客，其中金鐘站更是人潮擠得水洩不通，估計有數以十萬計乘客受影響。港鐵隨後派出工程人員搶修，列車服務約一小時後始恢復正常。

　　昨傍晚六時許下班繁忙時間，荃灣線荔景站往中環方向路段，突然發生訊號故障，列車駛達荔景站後，未能收到指示開車。

  車務控制中心即安排工程人員趕往搶修，其間荃灣來回中環列車服務，延至每五分鐘一班，荃灣往中環全程行車時間需多花十五分鐘。

　　大批乘客被迫擠在月台候車，荃灣、荔景、旺角、佐敦、尖沙咀及金鐘各站更出現人潮，幾乎寸步難移，港鐵需實施人流管制，關閉部份入閘機，料至少十萬名乘客受影響。時至六時五十分，列車服務陸續恢復正常。港鐵發言人指正調查訊號故障原因。
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