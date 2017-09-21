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﻿健康快車慈善跑 為白內障患者募經費

2017-09-21 列印
■郭晶晶（前排左）與李小鵬（前排右）積極參與慈善活動。
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　　跑步亦可助人重見光明。慈善機構「健康快車」將於十一月二十五日舉行「健康快車 建行（亞洲）慈善跑步行」，透過活動為內地貧困白內障患者籌募治療的經費。

　　擔任活動大使的奧運金牌名將郭晶晶與李小鵬，除了是運動員外，亦同時擁有家長身份。身為父母，他們均認同身教十分重要，所以多年來積極參與慈善活動，為子女做好榜樣，令子女懂得分享愛。他們又指，活動可助人有重見光明的機會，非常有意義，呼籲社會各界支持和參與。大會指，每位入場人士的最低籌款目標為三百港元，冀活動能籌得二百五十萬以上港元。有興趣的人士可在十月十五日前，登入活動網站填寫報名表報名。
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