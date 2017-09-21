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﻿「頭條Jetso」送曹星如「王者對決3」拳賽門券！

2017-09-21 列印
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　　「神奇小子」曹星如（Rex）每次嘅比賽小編都只能用「熱血」同「滾動」嚟形容，完美咁演繹出香港人打不死嘅精神！香港不敗戰神曹星如將會在十月七日喺灣仔會議展覽中心對戰日本前WBA超蠅量級世界拳王河野公平，成就呢場萬眾期待嘅「王者對決3」。睇拳賽，想有咩好得過喺現場睇親身感受澎拜嘅氣氛？O依家只要喺「頭條Jetso」App答中簡單問題，就有機會獲得由太興送出十月七日「王者對決3」拳賽門券兩張，名額十五名，遊戲玩到聽日，仲唔快啲開「頭條Jetso」App贏門券，去現場見證香港拳王風采！
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