﻿偽造衞生證 總數200噸 巴西黑心凍肉恐流入港

來歷不明雞腳恐流出本港市面！食環署食物安全中心昨天公佈，過去一年共有十批重達二百噸、聲稱由巴西進口並供寵物食用的凍肉，衞生證明書懷疑造假，供人食用。其中一批冷藏雞腳至今去向未明，事件已轉介警方重案組及巴西當局跟進。有業界透露，部份黑心商人利用本港轉口肉類檢驗不嚴，偽造文件進口劣質肉類，賺取稅金差額，如零售批發商把關不力，黑心肉流出市面後果不堪設想。



食安中心助理署長蔡美儀昨天表示，今年五月接獲食物進口商投訴，懷疑一批聲稱巴西進口冷藏雞腳的衞生證明書有可疑，未有標示應只供寵物食用，食安中心遂聯絡巴西當局展開調查，結果證實該衞生證明書為偽造。被發現有問題冷藏雞腳存放於貨櫃碼頭，仍未流出市面。



食安報警 重案組調查



中心追查後發現，涉事巴西出口商於去年十月至今，共將十批每批重二十多噸的巴西進口凍肉，由當地出口至本港，全部凍肉只供寵物食用，其中包括八批冷藏雞腳、一批牛內臟、一批豬內臟及豬腳，有關貨品的衞生證明書懷疑偽造。另外六批冷藏雞腳及內臟產品則已轉口至內地及越南，餘下一批約二十七噸的冷藏雞腳卻不知去向。據進口商資料，該批雞腳已售予一名本港商人。



27噸雞腳下落不明



食安中心正已與本港二十多主要零售商聯絡，未發現該批雞腳流出本港市面，中心正調查雞腳是否已轉口至香港以外的地方。



由於有關衞生證明書的簽發於今年三月二十一日或以前，即巴西爆出黑心肉風波之前。中心即日暫停涉事巴西出口商，以及兩間巴西生產廠房的產品進口，並加強查核所有巴西進口凍肉的衞生證明書。食安中心同時向本港警方報案。



業界稱轉口審批有漏洞



警方表示，本月十九日接獲相關部門轉介，警方高度重視事件，案件列「求警調查」，交旺角警區重案組跟進調查。



香港凍肉海產批發零售商會前秘書長鄭興坦言，部份黑心凍肉出口商會為賺取稅金差額，將劣質肉以魚目混珠方式出口。由於多數轉口凍肉不在香港本銷，故出口證、衞檢及產地證的檢查均較鬆手，政府批出相關證明文件的程序亦存在漏洞，讓黑心商容易偽造衞生證明書，如不法之徒取得衞生證明書後，可大量複製，再任意改寫產地、日期、貨物名稱等。



鄭興續說，即使政府有意杜絕或完全監管有關情況亦「有心無力」。因海關關員需面對上千種貨品，又不可能「逐個貨櫃檢查每件貨」，根本分身不暇。如凍肉在香港本銷，零售及批發商需嚴格抽查，否則流出市面，後果將不堪設想。



