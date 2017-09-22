﻿大批雞腳內臟 原供寵物食用

問題冷藏雞腳或有機會流入市面，被市民食用。食安中心顧問醫生楊子橋指，寵物食物不應供人類食用，但本地飲食習慣一般會徹底清洗及煮熟雞腳和動物內臟，已可減低風險。



被問到如有人進食寵物食用的凍肉，會否有健康問題，楊子橋解釋，寵物食物跟人類食物各有不同系統保障，安全要求亦有別，故不應供人類食用。



須徹底清洗煮熟



不過，他指西方人一般不會吃雞腳和動物內臟等部位，這些部位於屠宰線上或會轉為供寵物食用；相反，本地飲食文化習慣進食這些動物部位，一般會經過徹底清洗和煮熟後才食用，相信人類按此習慣食用涉事批次雞腳後的安全風險不大，呼籲市民毋須擔心。