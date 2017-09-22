﻿大批雞腳內臟 原供寵物食用

被問到如有人進食寵物食用的凍肉，會否有健康問題，楊子橋解釋，寵物食物跟人類食物各有不同系統保障，安全要求亦有別，故不應供人類食用。
須徹底清洗煮熟
不過，他指西方人一般不會吃雞腳和動物內臟等部位，這些部位於屠宰線上或會轉為供寵物食用；相反，本地飲食文化習慣進食這些動物部位，一般會經過徹底清洗和煮熟後才食用，相信人類按此習慣食用涉事批次雞腳後的安全風險不大，呼籲市民毋須擔心。
來歷不明雞腳恐流出本港市面！食環署食物安全中心昨天公佈，過去一年共有十批重達二百噸、聲稱由巴西進口並供寵物食用的凍肉，衞生證明書懷疑造假，供人食用。其中一批冷藏雞腳至今去向未明，事件已轉介警方重案組及...
2017-09-22
行走京滬高鐵的七對復興號動車組，昨日正式提速至每小時三百五十公里行駛，全程行車時間由原來六小時，縮短至僅需四小時三十分，今次提速亦令中國成全球商業運營高速鐵路系統，行車速度最快國家。 復興號動車組昨按照計劃，將行車時速提升至三百五十公里，昨日共有七對列車以新車速往返北京、上海兩地，首列列車昨清晨駛離北京南站，約四小時三十分抵達一千三百一十八公里外的上海虹橋站，全程行車時間較提速前縮短約一小時三十分。 復興號最高行車時速可達四百公里，六月投入營運後以三百公里行車，直至昨日提高車速；復興號的營運時速，已超越日本新幹線列車、法國TGV高速列車，中國成全球商業運營高速鐵路系...
2017-09-22
墨西哥七點一級地震發生逾一天 ，死亡人數不斷上升，罹難者已增至最少二百四十五人，超過二千人受傷。台灣外交部證實，五名台灣人身陷瓦礫堆中，其中兩人已不幸罹難，台灣外交部促請墨西哥當局全力協助搶救仍受困的...
2017-09-22
據星島地產網報道，近期新盤推售反應持續熱烈，帶動各區二手交投，世紀21分行經理魏仕良表示，將軍澳寶盈花園5座高層F室，面積431方呎，2房間隔，議價20萬元後獲區外買家以440萬元（居屋二手市場價）承...
2017-09-22
美國聯儲局宣佈下月起展開漸進式「縮表」，又堅持今年底以至未來兩年繼續連串加息的立場，「鷹」味頗濃，令金價失守每盎司1300美元，至於此前連升九日的杜指，雖然早段曾再創新高，但其後乏力再升，至收市報22359點。 美國股市先升後回軟，杜指早段曾升6點，升至22419點再創日內紀錄新高，其後已無以為繼，收市報22359點，跌53點；納指考驗6400點關口，收市報6422點，跌33點。滙控（005）美國預託證價格報76.56港元，較香港收市價跌0.09港元；騰訊（700）美國預託證價格報345.26港元，較香港收市價跌1.95港元。 儲局12月加息機會逾60% 儲局會於10...
2017-09-22
拜仁慕尼黑在翼鋒湯馬士梅拿和占士洛迪古斯相繼「開齋」之後，以十二球個聯賽入球冠絕德甲。今晚聯賽主場出戰剛逢易帥的禾夫斯堡，拜仁眾將勢必聯手屠狼，向下周歐聯對手巴黎聖日耳門示威，敲三球半「大」。（now670台、Fox Sports Play App、有線61、201台周六凌晨2:30直播） 季初腳風欠順的湯馬士梅拿在前輪德甲對緬恩斯終於打破入球荒，取得今季個人首個入球，今夏由皇家馬德里加盟的占士洛迪古斯又於上仗對史浩克○四「開齋」，經過五輪聯賽拜仁中、前場已經有六人在德甲取得士哥合共貢獻十二球，其中前鋒羅拔利雲度夫斯基更獨佔當中的一半（六球）。拜仁點點開花，今仗勢令...
2017-09-22
上星期的Apple發佈會，大家都將焦點放在iPhone X上，但其萬元身價嚇退不少果粉，相比之下，今日開賣的iPhone 8/8 Plus來得更實際。事實上iPhone 8/8 Plus亦迎來不少更新...
2017-09-22
現年9歲的譚芷昀（Celine）於美國才藝真人騷《全美一叮》，翻唱加拿大天后Celine Dion名曲《My Heart Will Go On》爆紅，雖然Celine上周於節目的準決賽十強止步，不過偶...
2017-09-22
本港樓價持續高企，公屋輪候時間有增無減，難期望政府有萬應靈丹，一招就能解決港人居住問題。因此動員民間力量，透過各方資源和參與，才有機會扭轉困局。不過在發動各方力量時，須確保提供安全居住環境，以及小心運用公帑，避免變相資助私人發展項目。 繼「社會房屋共享計劃」，政府又擬在科學園及港大宿舍試行組合屋。同時，有發展商昨表示，研究在發展項目中推出大學生首置計劃；再加上近日盛傳的「貨櫃屋」構思，反映當局似有意循多渠道發動社會力量，解決居住問題。 社會早有共識，房屋問題治本之道，在於增加供應。問題是土地和單位興建，並不能短期內一蹴而就，要短時間內「治標」，就需要各種較「破格」方案。社聯...
2017-09-22
姚廄「有得威」早前運抵日本後，現正於千葉縣的競馬學校檢疫馬房接受檢疫，同時保持着正常操練。 姚本輝昨晨透露，「有得威」在旅程中體重減去十六磅左右，屬於正常及可以接受的程度，馬兒亦開始在該處的訓練跑道操...
2017-09-22