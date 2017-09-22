﻿衝擊校委會馮敬恩判240小時社服令

去年初港大學生趁校務委員會開會時圍堵沙宣道會場抗議，時任港大學生會會長馮敬恩早前被裁定在公眾地方擾亂秩序行為罪成，另時任港大學生會外務副會長的李峰琦亦被裁定阻礙公職人員執行公務傳票罪成。二人昨分別被判處二百四十及二百小時社會服務令。



代表馮及李的資深大律師李柱銘在庭上讀出馮寫予法庭的信，指認清當日行為對大學非好事，本欲守護港大卻終變成傷害，對當日所造成的混亂感悔疚，並向校委致歉。李柱銘另呈上過百封求情信，包括案中事主校委會委員紀文鳳，指李在被定罪後曾受邀與他見面，並看到他有真誠悔意，更在信中表示已原諒他。



裁判官高偉雄判刑指，接納兩人沒預謀犯案，亦沒證據顯示當天的集會及示威行動是由兩人策劃；同時接納馮的擾亂秩序行為沒對李國章構成身體或心理傷害，亦沒證據顯示有大學職員及保安在事件中受傷。至於李峰琦，高官認為阻礙救護人員向有需要人士提供服務會是加重刑責的因素，但指未有證據顯示紀因該延誤而受到不必要的傷害，或是造成其身體或精神損害，又接納李有悔意。



高官又強調，兩被告身為學生會的主導成員，理應以身作則，但他們沒阻止示威者包圍校委會委員離開的差劣行為，甚至主動參與，令大學蒙羞，亦令公眾對大學生有負面看法，而這對所有的學生都不公平。



高官勸誡二人，年輕人有理想抱負屬正常，但一旦認定想法為真理，可能會忽略其他人亦有持不同意見權利，又指公眾對大學生的期望高，其一舉一動必受關注，若有自以為是的心，往往會迷失理智，就如本案以暴力方式強迫他人接受其觀念，在有制度社會中是錯的。