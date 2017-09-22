﻿衝擊校委會馮敬恩判240小時社服令

代表馮及李的資深大律師李柱銘在庭上讀出馮寫予法庭的信，指認清當日行為對大學非好事，本欲守護港大卻終變成傷害，對當日所造成的混亂感悔疚，並向校委致歉。李柱銘另呈上過百封求情信，包括案中事主校委會委員紀文鳳，指李在被定罪後曾受邀與他見面，並看到他有真誠悔意，更在信中表示已原諒他。
裁判官高偉雄判刑指，接納兩人沒預謀犯案，亦沒證據顯示當天的集會及示威行動是由兩人策劃；同時接納馮的擾亂秩序行為沒對李國章構成身體或心理傷害，亦沒證據顯示有大學職員及保安在事件中受傷。至於李峰琦，高官認為阻礙救護人員向有需要人士提供服務會是加重刑責的因素，但指未有證據顯示紀因該延誤而受到不必要的傷害，或是造成其身體或精神損害，又接納李有悔意。
高官又強調，兩被告身為學生會的主導成員，理應以身作則，但他們沒阻止示威者包圍校委會委員離開的差劣行為，甚至主動參與，令大學蒙羞，亦令公眾對大學生有負面看法，而這對所有的學生都不公平。
高官勸誡二人，年輕人有理想抱負屬正常，但一旦認定想法為真理，可能會忽略其他人亦有持不同意見權利，又指公眾對大學生的期望高，其一舉一動必受關注，若有自以為是的心，往往會迷失理智，就如本案以暴力方式強迫他人接受其觀念，在有制度社會中是錯的。