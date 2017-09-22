拜仁慕尼黑在翼鋒湯馬士梅拿和占士洛迪古斯相繼「開齋」之後，以十二球個聯賽入球冠絕德甲。今晚聯賽主場出戰剛逢易帥的禾夫斯堡，拜仁眾將勢必聯手屠狼，向下周歐聯對手巴黎聖日耳門示威，敲三球半「大」。（now670台、Fox Sports Play App、有線61、201台周六凌晨2:30直播） 季初腳風欠順的湯馬士梅拿在前輪德甲對緬恩斯終於打破入球荒，取得今季個人首個入球，今夏由皇家馬德里加盟的占士洛迪古斯又於上仗對史浩克○四「開齋」，經過五輪聯賽拜仁中、前場已經有六人在德甲取得士哥合共貢獻十二球，其中前鋒羅拔利雲度夫斯基更獨佔當中的一半（六球）。拜仁點點開花，今仗勢令...

2017-09-22