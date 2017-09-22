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﻿美股中段跌16點

2017-09-22 列印
　　美股周四偏軟，杜指中段報二二三九六點，跌十六點；納指則報六四三五點，跌二十點。滙控美國預託證券價格中段見七十點四六港元，跌零點一九港元；中移動則見七十九點八六港元，跌零點二九港元。紐約期金中段報每盎司一千二百九十八點一美元，跌十三點三美元；紐約期油則報每桶五十點六四美元，跌零點○五美元。
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