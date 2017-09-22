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﻿香港仔隧道周日起可電子繳費

2017-09-22 列印
　　運輸署昨日宣佈，本周日起香港仔隧道將提供「停車泊卡」式電子繳費設施，駕駛人士可以使用八達通卡或本地發行的非接觸式信用卡（包括Visa、Mastercard及銀聯）繳付隧道費，減少現金點算及找贖的時間。

　　繼城門隧道後，香港仔隧道將成為第二條安裝「停車拍卡」系統的隧道。

　　為方便不同高度的車輛，隧道外每個人手收費亭將設置上下兩組讀卡器，每組讀卡器的左邊接受八達通卡繳付，右邊則接受非接觸式信用卡繳付。若駕駛人士未能成功拍卡繳費，仍可使用現金繳付隧道費。

　　此外，當局又指其餘政府收費隧道及道路，將陸續實施有關繳費安排。
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