﻿菲女淺水灣疑游夜水溺斃

一名菲律賓籍女子，前晚往淺水灣游夜水期間失去影蹤，有泳客發現岸上遺下物件恐有人遇溺報警。警方及消防接報連同飛行服務隊直升機徹夜搜索，昨晨發現她在海面載浮載沉，救起後證實死亡，調查後相信案件沒有可疑。



前晚八時許，一名五十六歲姓甄男子行經港島淺水灣泳灘，發現岸上有一個手提袋，內放着游泳用品、銀包及身份證，持有人為一名四十六歲菲籍女子Canuto，懷疑她游泳遇溺報警，消防及飛行服務隊接通知到場協助搜索。



救援人員搜索十小時至昨晨六時許，一名姓曾泳客在離岸五十米海面發現女事主載浮載沉，通知蛙人將她救上岸，證實死亡。警方聯絡Canuto親友調查證實身份，初步相信她游夜水時遇溺，案件沒有可疑，但死因有待剖屍確定。



