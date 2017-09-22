﻿招攬留班生轉校 學校升班特快車吸學生

屯門興德學校上月爆出「影子學生」，教育局早前加強巡查，到全港四分一的中小學「點人數」以釋除外界憂慮。有生源不足的學校眼見「影子學生」此路不通，轉用不同奇招增加學生人數，向其他學校的學生招手，更與家長達成秘密協議，讓留班生轉校後極速升班。



有中學校長表示，現時中學二十五人可開一班，多收一人便可開兩班，如此類推，故收生不穩定的學校非常重視學生人數。他指，有學校會向其他學校的長期留班生招手，私下與家長協議；轉校後多讀兩三個月中一，便可以升讀中二、三，「可能是有特殊教育需要學生，或者犯過事入過男童院的學生，一直在中一留班，家長想仔女靠轉校升班。」



他提到現時每一班有兩個「留班位」，有不少學校憑着收留班生加開一班，學生也能「順利」升班，「一家便宜兩家着」。該校長又透露，有在港領取綜援的新移民家庭，為繼續得到政府的學童資助，甚至答應讓已經就讀中三的子女轉校再讀中一。



另一位中學校長表示，會呼籲校內的跨境學生在內地宣揚學校資訊，招徠其他跨境學生。亦有校長坦言，學校要增加收生的途徑不多，只能開拓「雙非」及少數族裔的生源。她指，部份少數族裔因難以適應校園生活或家庭問題，早已放棄學業，故有學校會特意走進少數族裔經常出沒的社區，直言會為他們提供有利學習的環境和支援，讓學生重拾學業之餘，學校也能維持穩定的收生人數。



教協會長馮偉華坦言，教育局過去甚少從嚴處理以「踩界」的方式收生的個案，造成漏洞，但相信興德學校風波可讓教職員明白，面對學校的違規情況，他們不應該被動配合，並要及早向教育局反映。



內地生霸位拒退學



另一方面，有中學校長指，學校處理缺席學生退學問題的角色被動，他透露學校今年有兩名已註冊入學的學生回到內地讀書，家長卻不肯辦理退學手續，「校方已不斷游說家長，但對方堅持不退學，我們都沒辦法，校方已向教育局匯報反映，但局方指教育條例要保障學生的就學權，結果學位被迫懸空一整年。」



順德聯誼總會胡兆熾中學校長廖萬里認同「霸學位」的情況時有發生，部份學校的缺席學生過多，連帶「留班位」不夠用，全年缺課學生也獲准升班。獅子會中學校長林日豐稱，現時內地設港式課程吸引「雙非」學童入讀，部份家長會先在本港學校留位，再讓兒女到內地試讀課程，但本港學校無法得悉學童何時來港，只能一直保留學位。



