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﻿頭條Jetso App送你 骨膠原南非冰鮑魚套裝

2017-09-22 列印
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　　鮑魚營養價值高，但要花數十個小時烹煮真係唔係人人有心機。坊間出現唔少預先烹調過嘅即食鮑魚，質素口感都好參差。

　　今次同大家介紹尚鮑推出嘅骨膠原南非冰鮑魚，產自南非沃克灣水域，全天候嚴格監控水質，養殖方式無添加任何化學品，令每一隻鮑魚以最佳品質、口感及鮮味呈現眼前。無論係即開即食、冰鎮凍食或者係連包裝袋直接放進熱水熱食都咁方便，加埋每個套裝隨盒附送喜馬拉雅山松露鹽，加入鮑魚汁一齊煮鮑魚松露湯直情係將口感提升另一層次。O依家喺Jetso App回答簡單問題就有機會得到尚鮑骨膠原南非冰鮑魚套裝及日本手工製琉璃碗一隻，名額四十五份，總值超過三萬元！快啲叫埋朋友仔一齊玩啦！
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