﻿iPhone X有望「三字頭」 深圳香港炒家摩拳擦掌

蘋果上周宣佈慶祝iPhone面世十周年推出皇牌iPhone X，下月底開始接受認購，中港兩地已率先掀起炒風。深圳華強北路各路炒家紛紛摩拳擦掌，料iPhone X較原價炒高兩倍至三萬元；本港手機界「聖地」先達廣場，有店主已預留數百萬元準備收機。



《東周刊》報道，由於市場盛傳蘋果十周年紀念牌iPhone X初期出貨量少，無Home掣又可面部解鎖，部份心急的識途老馬已做好準備搶購。香港炒家的「水位」往往取決內地開價，記者上周直擊深圳華強北路，道路兩旁至少有十間新店正忙於裝修搶灘，全都掛上蘋果標誌大燈箱。早已進駐的各大路邊店亦紛紛掛上iPhone X及iPhone 8的宣傳牌。



其中一名店員向記者大力推銷預訂最新款：「我們店已經有好幾百人訂下手機了，先付三千訂金，十月和十一月出台，保證有貨。」他更拍心口保證開售首周iPhone X肯定炒上逾兩萬元人民幣，甚至見「三字頭」亦不為過。



如炒細價股 周內價位波動



有深圳「先達」之稱的遠望數碼商城，亦有一股蓄勢待發的氣氛。一名店主從iPhone 6開始進駐，估計iPhone X炒賣初期會跟細價股一樣，上落幅度很大，「一個小時一個價，跟股票一樣！」照以往經驗，預料推出一周後炒價才會穩定下來，然後炒風維持半年左右。



雖然中港台均屬首發地區，但因供不應求，近日人民幣對港元又大幅彈升，以匯率計香港售價比內地便宜一成三至一成半，水貨自然成為搶購對象。



上周五記者到先達直擊，數碼匯店主阿勇表示，保守估計iPhone X可炒高至一萬五千元，炒風最少持續一周，已預留四百萬元訂新機，現時已有近五十人向他訂購iPhone X；至於搶先開賣的iPhone 8系列外形和功能變化不大，有炒燶風險。



同場的手機店G-WorldMobile負責人劉志剛更肯定iPhone X炒得起：「到時睇貨量，賣返內地有兩萬蚊，炒上三萬真係唔出奇。」惟他認為iPhone 8只是iPhone 7的過渡版本，對是換機人士，炒賣力不及iPhone X。