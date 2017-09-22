﻿區諾軒突退出民主黨

民主黨南區區議員區諾軒（見圖），昨日凌晨突然在個人facebook專頁宣佈退黨。他指出，傘後及進步陣營在現時的政治氛圍下，正經歷不同程度的打壓，進步路線受阻，又明言：「要實踐政治信念而無罣外，團結不同光譜的人，我不得不思考離開。」



身兼民陣召集人的區諾軒在聲明中透露，民陣日前已選出新一屆召集人，自己快將卸任之際，亦是時候作出退黨的艱難決定。他認為「時代愈走愈惡」，令抗爭者身陷囹圄，希望能把自身的經驗，化為重建進步路線的力量，並運用發掘議題的前瞻性爭取市民支持。



他強調，目前未有打算加入其他黨派，亦未考慮會否參與明年三月的立法會補選，又說退黨後仍會與「區羅柴集團」的羅建熙、柴文瀚等昔日戰友保持友好關係，同時與民主黨保持合作，繼續聯手服務南區居民。