﻿註冊門檻高開支大 發展醫療器材市場 港商闖內地碰釘

內地醫療器材雖然市場龐大，是不少港商眼中的肥肉，不過有港商反映，內地醫療器材註冊門檻甚高，往往需時經年，而且費用高達百萬元，對小規模公司而言甚為吃力。更有港商抱怨，內地仿製風氣猖獗，產品甫進入市場便被抄襲，甚至反被控侵權，只好無奈退場。



翱翔醫學科技有限公司總裁莫國章，近年研發自家產品銷售至內地。他坦言內地醫療需求龐大，醫療器材市場存在商機，但須先通過國家食品藥品監督管理總局審批。他指出，複雜的醫療器材如心臟起搏器、心臟支架等，藥監局有機會要求生產商在內地進行臨牀測試，時間可長達一至兩年，審批門檻甚高。



他提到，自己曾投資一款可穿載式心電圖記錄儀，即使不須進行臨牀測試，審批亦需時近一年，花費約二百萬元。「一件創新性較高的醫療產品，內地較少見，臨牀數據亦較缺乏，審批便相對嚴謹，對規模較細的公司而言比較吃力。」



飽受侵權問題困擾



即使好不容易完成註冊程序，港商隨時遇上侵權問題。從事醫療器材貿易和諮詢的AJ-Great Limited，其業務發展經理林小姐透露，曾有港人引進自家研發的醫療儀器到內地後，即遇上侵權問題，最後經歷三年訴訟，才得到六千元人民幣的賠償。她坦言內地生產技術成熟，能夠在短時間內複製別人的產品，對從事研發及生產的港商而言，打入內地市場的風險甚高。



不過，成功註冊且避過抄襲，也不代表可以一帆風順。醫療器材公司Axius Medical大中華區代理Tony Lam發現，內地大部份醫院傾向採購內地品牌，「雖然很多外國高端醫療器材品牌，很早已經進入內地市場，但始終是內地品牌最賺錢，因為除了最高端的醫院會用外國品牌，一般醫院都是首選內地產品。」



他續道，過去有內地醫療器材公司會在香港或德國設立辦事處，期望以「掛香港或德國公司牌頭」突圍，但優勢已今不如昔，「內地醫療器材的市場很大，但行內圈子很細，要中標都是靠關係網。」



代工廠升級自家品牌



莫國章提到，不少過去以委託代工形式，在內地設廠生產醫療器材的港商，近五年紛紛轉型為生產自有品牌，「以前好像蘋果和富士康（的代工模式），但做了十年八年，累積了經驗和技術，便開始發展自己品牌。」由於生產的醫療器材屬國產貨，可直接內銷至內地，相信可成港商新商機。



百本集團主席關志康亦指出，不少港商發現生產低價低技術的生意難以持久，於是積極升級轉型，醫療器材成為出路之一。他相信港商具國際視野，可為內地品牌提供諮詢服務，帶領內地生產的醫療器材搶佔國際市場。