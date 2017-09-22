﻿「首投族」左右選情 澳門政治光譜大洗牌

澳門立法會選戰結果塵埃落定，今屆破紀錄有多達二十四支隊伍參與直選，投票率為百分之五十七亦高於上屆，票王票后分別由「澳粵同盟」麥瑞權及「同心協進會」李靜儀奪得。有研究澳門政治形勢的學者分析，今屆選戰新增三萬八千名「首投族」，加上「天鴿」風災，左右了選民的投選意向；隨著多名新人入局，相信未來多個重要議題在議會將有一番激辯。



《東周刊》報道，上周日進行的第六屆澳門立法會選舉，由於新增逾三萬八千名「首投族」，選民人數超過三十萬五千。選舉前夕，當地突然爆出「天鴿」風災，釀成十人死亡、過百億經濟損失，全澳深受斷電斷水之苦，進一步促使選民以投票表達意向。最終共有十七萬四千多名選民投票，投票率為五成七，但失效票亦有超過二千二百張。



今屆票王由背靠江門同鄉勢力、取得一萬七千多票的「澳粵同盟」候選人麥瑞權奪得；至於接替資深議員關翠杏「關姐」出選、取得一萬六千六百多票的「同心協進會」候選人李靜儀，則榮膺票后。兩人並能把名單第二的候選人鄭安庭及梁孫旭帶入議會。



上屆票王陳明金今屆交棒，他旗下「民建聯」團隊一拆為二，由已累積四年議會經驗的施家倫及宋碧琪擔大旗，結果由宋碧琪領軍的「澳門民众協進會」取得一萬餘票，施家倫排首位的「澳門民聯協進會」更取得一萬四千八百餘票，兩人成功連任。



至於上屆票后梁安琪，今屆夥拍關偉霖組隊「澳門發展新連盟」出選，一直被視為強強聯盟，兩席應無懸念，惟最終票數反而比上屆大減，僅得一萬零四百餘票，只能保住一席。梁安琪得悉結果後，批評新《選舉法》限制博企候選人在賭場宣傳，大大打擊選情。



票王靠同鄉勢力 激進派入局



今屆最令人感到意外的是民主派能保住四席。當地泛民象徵「新澳門學社」，今屆由年僅二十六歲的副理事長蘇嘉豪領軍，其激進抗爭雖惹爭議，但不少選民希望求變，他以九千二百餘票當選。



澳大政府與行政學系副教授余永逸表示，來屆議會要討論的重要議題甚多，當中賭牌重新競投必然是焦點，另有房屋及交通兩個範疇，而「天鴿」風災影響，防洪亦會成為社會焦點，有待議會深入商討和解決，相信必有一番激烈辯論。