﻿競選辦旗手搞新意思 陳智思建議林鄭玩fb

陳智思，一個政壇常青的名字，先後擔任六項政府公職，是公認的「公職王」。特首競選期間，他是林鄭月娥的競選辦主任，兩人拍住上打過一場又一場的選戰，最終林鄭登上特首寶座，他亦出任行政會議召集人，成為「四朝元老」。這位別人眼中的頭號「奶粉」，原來與林鄭有段「不打不相識」的往事，但對方仍「識英雄重英雄」，向他施以重任。



《東周刊》報道，回歸二十年，香港出現過四位特首，行會成員亦洗牌再洗牌，陳智思卻自○四年起斷斷續續做了「四朝元老」。五十二歲的他從政近二十年，九八年循立法會保險界功能界別躋身立法會，及後委任為行會成員，政壇經驗豐富。他坦承：「相比以往幾位特首，我喺林太面前講嘢更放，更無包袱。」印象最深刻的，可數至年初為林鄭做「大旗手」助選，成功說服對方開設facebook帳戶。



稱當年「不打不相識」



「競選辦內初時都拗餐死，有成員擔心『吸like』不成變『吸嬲』，但我認為林太做得特首，就要有勇氣面對群眾，尤其是年輕人。」於是他膽粗粗向當時不諳玩社交媒體的林鄭建議，對方聽罷，猶豫片刻，便真誠地回答說：「你叫到就做啦！」時至今日，林鄭已是facebook高手，常利用社交媒體與市民溝通，令他喜出望外。



選舉期間合作無間，誰想到二人是不打不相識。陳智思回想在社聯工作時，林鄭時任社署署長，「嗰時開始同佢打對台，總係喺社福問題上針鋒相對。」不過，事後非但沒有令二人嫌隙。到對方升任發展局局長，他出任古諮會主席，再次碰頭更變得格外有默契，在不同保育項目上拍住上。



做慣幕後功臣，為別人舖特首路，他又會否有「坐正」做特首的打算？他則苦笑說：「家族生意放唔低！」這一刻，他仍滿足為他人作嫁衣裳的角色，不過「Never say never」，政途軌跡更加是變幻莫測的。