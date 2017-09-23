﻿危駕司機被捕 城巴激剷行人路3死29傷

深水埗鬧市昨傍晚發生恐怖車禍！一輛載着多名乘客的城巴，昨傍晚駛至長沙灣道與欽州街交界，突然失控追撞的士尾後剷上行人路，多名途人走避不及，慘遭巴士撞飛，更有多人被捲入車底；巴士上層撞入大廈騎樓才停下。事發後，現場哀號連連，慘叫不絕，至少三死二十九傷。四十四歲城巴車長涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，警方正調查意外成因。



事發昨晚約六時四十分，一輛E21A號線城巴，由東涌逸東邨出發開往何文田愛民邨。西九龍交通部署理警司黃世君稱，當時巴士沿長沙灣道往旺角方向駛至欽州街交界燈位，前面一輛的士因交通情況收慢，城巴收掣不及失控，先撞的士左邊車尾，再直剷上行人路。多名途人不及走避遭巴士撞倒，四人更慘被捲入車底被困，城巴上層車頭撞向一塊懸掛在外牆路牌始停下，上層擋風玻璃赫然被劏開，碎片四散車內，四人重傷被困，路邊多名乘客浴血。



途人捲車底 上層客夾斃 血人路邊待救



多名途人見狀紛紛報警，警方接報後，偕同大批消防員及救護員趕到現場，將被困乘客及途人逐一救出。其中一名坐在上層的乘客，救出時已證實身亡；被捲入車底的四人，其中兩人被救出時已面部發紫，陷入昏迷，送院未幾即告傷重不治。其餘二十多名受傷乘客則被救護員帶到路邊，即場進行救治。現場哀號連連，有人滿臉是血，狀甚恐怖。三名死者分別姓李（七十二歲），姓黃（四十九歲）及女子姓謝（六十歲。）



事發後，有人在社交平台上傳一段行車記錄儀的片段，呈現事發恐怖一刻。當時，涉事城巴正沿長沙灣道行駛，即將通過交通燈位時剷上行人路，並疑似撞飛數名途人；同時，現場行人過路燈亦由紅轉綠。



警方事後以涉嫌危險駕駛導致他人死亡，拘捕肇事四十四歲姓方巴士車長。消息指，被捕車長為通宵更司機，昨日因人手不足，頂替缺勤同僚提早上班。警方正調查意外成因。



城巴回覆，肇事車長一二年五月入職，昨日下午五時二十五分上班，事發時駕駛第一轉車。肇事巴士車型則是亞歷山大丹尼士E500 MMC十二米雙層巴士，車齡約兩年半，並於上月二十五日通過檢驗。城巴對意外表示非常難過，並對傷者及死者家屬致深切哀悼與慰問，正全力配合警方，調查是次意外之經過及成因，並會盡力向傷者及死者家屬提供協助。







