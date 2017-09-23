﻿肇事車長追更「打早仗」

涉事車長本身為通宵更司機，昨天因人手不足提早開工。城巴職工會理事長許漢傑表示，業界普遍面對薪酬低，不少車長博「OT（加班）津貼」。



許漢傑稱，城巴新人入行薪酬連津貼最多只得一萬四千元，導致人手不足問題極嚴重，不時有車長主動向公司要求「打早仗」——提早開工，博取加班津貼。



他解釋，據運輸署指引，巴士車長每更之間最少相距十小時；一般車長扣除上下班約三小時，以及吃飯和稍息的兩小時，僅餘五小時睡眠。他續指，城巴編配兩個更份之間最多相距十二至十三小時，平均只得十一小時，「同事瞓五至七個鐘嘅情況係好普遍。」



他估計，肇事車長上一更「通宵更」昨晨六時四十五分收工，如其下一更「打早仗」，同日下午五時再開工，休息時間或會不足。