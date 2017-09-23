﻿衝擊力大 途人如保齡球撞飛 險死乘客：好多人流血流得好犀利

深水埗昨晚發生恐怖意外，導致三死二十九傷。事後有乘客驚魂未定，稱上層乘客幾乎全部浴血，「好多人流血流得好犀利」，更有人半截身體被卡在車窗外；有街坊更親眼目睹多名途人如保齡球被撞飛。事後署理行政長官張建宗到醫院探望傷者，強調政府會盡量回應死傷者及其家屬的訴求。



乘客之一的伍小姐當時坐在巴士下層中央位置，她在意外中頭部受傷、扭傷頸部，事後心有餘悸，憶述事發時肇事巴士「扭軚嗰吓好快，係好短時間，快到你完全唔知發生咩事……」她自言直到停車後才驚覺巴士剷上行人路，當時上層乘客「好多人流血流得好犀利」，更有人半截身體卡在車窗外。她又指肇事車長當時彷彿「自己都嚇親」，待乘客要求才開門讓人落車。



車長「自己都嚇親」



位於案發現場附近的髮型屋東主盧先生，自言事發時聽到一聲「嘭」然巨響後，一道鐵欄飛到其店前，赫見一輛城巴剷上行人路。他稱現場慘叫、哀號、泣聲不絕，多名傷者「好似保齡球咁……捲咗喺車底」，路邊亦有兩名幼童血流披面，十分混亂。他見狀即取出救急用品幫助傷者止血，不少熱心街坊亦陸續前來協助。盧亦稱，事發後見肇事城巴車長緩步離開車廂時，神情呆滯。



店東欲拉出被困途人無果



髮型屋旁邊食店的巴基斯坦裔東主簡先生亦指，自己聽到巨響後即跑出店外查看，見多人受傷倒作一團，隨即上前協助救人。他曾嘗試將被困車底的途人拉出，但無奈傷者「夾實咗，拉唔到。」他形容當時現場幾乎血流成河，自己在上址開舖十多年，「未見過流咁多血，自己見到都驚。」



署理行政長官張建宗昨晚先後往明愛醫院及瑪嘉烈醫院探望傷者，他指死者家屬十分悲痛，並多次強調政府會盡量回應死傷者及其家屬的訴求，包括心理輔導及經濟需要。