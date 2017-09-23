﻿iPhone 8+即日炒燶 土豪金版蝕500元

蘋果新手機iPhone 8及iPhone 8 Plus昨日正式開售，惟早前估計有數千元水位的iPhone 8 Plus，開售未幾即告「炒燶」，大部份回收商均以低於官方價數百元收購；至於不被看好的iPhone 8，太空灰色版卻有數十元水位。業內人士解釋，由於iPhone 8貨源較多、新功能欠奉，只能視作過渡機，行內將期望放在十月底推出的iPhone X。



蘋果再有新機推出，但官方店內外卻一反常態，不見有市民「打蛇餅」取機，店外亦只有零星回收商收機。其中一名回收商「強哥」表示，新機中只有太空灰色「有少少水位」，並明言不收金色iPhone 8 Plus，即使收亦只出價七千七百元，較原價八千一百八十八元少近五百元。他又指太空灰iPhone 8 64GB即場收機價為六千元，只較原價高十二元；同款256GB則收七千二百八十八元，較原價低八十八元。



至於被視為「炒機聖地」的旺角先達廣場，昨日同樣一片冷清。前來放機的大學生林先生表示，早前訂了兩部太空灰iPhone 8 Plus 256GB，原打算一部自用，一部炒賣，詎料這次「炒燶」。他見有手機舖願意以八千元收機，雖較原價少近二百元，但亦立時放售止蝕。



先達門庭冷落



先達廣場數碼匯負責人阿勇形容，iPhone 8這次「全軍覆沒」，部份預訂客人見「炒唔起」甚至放棄取機。他解釋iPhone 8功能沒有大突破，加上貨源充足，不少炒家均指望iPhone X推出時才出手。除非未來再推出特別色，否則iPhone 8仍難見水位。



新機在內地銷情亦甚為慘淡。其中浙江杭州西湖蘋果店，原安排了三十多名保安維持秩序，架起層層圍欄，但直至開舖前仍只有兩名客人排隊。河南鄭州有代理商指，目前市場上國行版iPhone8 64GB版較原價低約一百元人民幣，8Plus 256GB跌幅更超過兩百元。