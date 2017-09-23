﻿港航機起飛滑行 險撞擅闖跑道貨機

赤鱲角機場昨日險釀撞機空難！一架往上海客機在跑道滑行準備起飛時，前面跑道上一架貨機突然橫過跑道攔着去路，客機機師見狀即將飛機煞停中止起飛，事件中幸無人受傷。民航處指，事件中機場運作沒有受到影響，兩架飛機最接近時相距超過一千米，而該客機其後已按計劃飛往目的地。據悉，事發時機場控制塔未批准貨機橫越跑道，民航處正調查事件。



險釀撞機空難的兩飛機，分別是香港航空A333型、編號HX236客機及一架Air Cargo Global B744型、編號CW831貨機。據悉，昨晨近九時，該香港航空客機在南跑道滑行準備起飛時，發現前方有一架貨機橫過跑道，險釀兩機相撞，幸港航機師見狀煞停飛機。



香港航空發言人表示，香港航空HX236一班載着一百七十四名乘客及十三名機組人員客機，昨早八時五十五分，準備前往上海浦東，在香港國際機場南跑道開始起飛滑行之時，機師發現另一架抵港飛機擬橫越跑道，為保障旅客和機組人員安全主動終止起飛，無人受傷。航班其後已於十一時十八分正常降落上海浦東機場。



香港航空一貫以乘客及機組人員的安全為首要，已就事件通報香港民航處，並全力配合有關調查。



民航處發言人表示，初步資料顯示，兩架航機最接近時相距超過一千米，事後港航該航班按計劃飛往目的地，事件中無人受傷，機場運作無受影響，民航處會繼續調查事件。消息稱，事件發生時，機場控制塔人員未有指示貨機可橫越南跑道，懷疑有人着陸後，未有按指示待客機起飛而橫越跑道，險釀空難。



身兼民航機師的立法會議員譚文豪表示，這次的意外十分罕見，認為民航處應啟動調查機制徹查。他事後獲得兩條網上空管錄音，分別是控制塔頻道及地面頻道。地面頻道錄音中，聽到有人員指示貨機經過跑道前往泊機位；而幾乎同一時間，控制塔人員則批准客機使用同一跑道起飛。譚認為事件是否涉及人為錯誤，仍要待民航處調查。