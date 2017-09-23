﻿會展收「粉末」追數信

灣仔會展昨接獲十四封粉末信，內寫有一名懷疑欠債男子的資料，收信機構包括貿發局，職員恐有危險報警求助，爆炸品專家到場證實粉末只是麵粉。有人其後向警方透露，指自己與內地生意夥伴曾有過逾元生意糾紛，疑事件與此有關。



現場為灣仔會展辦公大樓，消息稱，昨晨十一時許，位於十一樓的貿發局職員收到一封信，發現內有粉末及一名懷疑欠債的男子資料，恐有危機遂報警求助。未幾警方出動爆炸品處理辦人員到場，經檢驗後證實信內粉末只是麵粉，並確認大廈內至少有另外九間公司，亦收到同樣的「追數信」。



警員其後發現懷疑三十一歲姓黃男子，為大樓內一間投資公司的非洲投資顧問，早前已宣佈破產。他聲稱過去曾在內地經營公司，卻與夥伴發生逾億元生意糾紛，疑有人不忿鬧事。