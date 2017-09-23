﻿遵守與兒子約定 廿四孝媽變兔女郎接放學

社交平台日前瘋傳一張圖片，一名身穿熱褲的女子頭戴賓尼兔頭套，接小朋友落校巴。原來「賓尼兔」是一名港媽，她透露兒子害怕乘校巴，為協助兒子克服恐懼，不惜扮成卡通人物逗他開心。



相關圖片在多個網上群組及討論區熱傳，拍攝地點相信是馬鞍山「天宇海」對開馬路，相中一名穿黑衣熱褲女子，頭戴一個「賓尼兔」頭套，從校巴上抱下兒子。



該名姓羅母親其後在facebook指，其子近來克服乘搭校巴的恐懼，她於是遵守約定：「每星期四都會扮你（兒子）最愛嘅兔仔接你放學。」她又指培養孩子有誠信，應由身教開始。



不少網民均讚該母親愛的表現：「如果我媽咁對我，真係會冧死……」惟有人卻質疑「畀兔仔接小朋友」變相讓拐子佬有機可乘。該母親則回應，事前十分鐘已知會校車保母。