﻿朗豪坊「通天梯」承辦商被檢控

旺角朗豪坊今年三月二十五日一條「通天梯」突然急停及溜後，導致十八人受傷。機電署昨天表示，已向涉事註冊自動梯承辦商奧的斯電梯（香港）、一名註冊自動梯工程師及一名註冊自動梯工程人員提出檢控，下月二十七日在九龍城裁判法院審理。



機電署今年五月完成事故技術調查，總結事故原因是主驅動鏈斷裂，以及用以監察主驅動鏈斷裂，或過度延長的保護裝置雙重失效，導致附加制動器未能啟動以煞停涉事自動梯而造成。機電署其後刑事調查發現，涉事註冊自動梯承辦商、註冊自動梯工程師及註冊自動梯工程人員，沒有確保自動梯的定期保養妥善進行、沒有確保自動梯被徹底檢驗等，違反《升降機及自動梯條例》。