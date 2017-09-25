﻿今年產量勁減四成 陽澄湖大閘蟹料價飆兩成

蘇州陽澄湖出產的大閘蟹，素有「蟹中之王」的美譽。陽澄湖前日開湖捕撈今年產出的大閘蟹，該湖產量大減四成，據內地傳媒了解，陽澄湖大閘蟹將漲價兩成。本港多間蟹商怨聲載道，指內地當局仍未發出供港大閘蟹的批文，有蟹商預料最快十月中旬才有大閘蟹抵港，屆時才知曉今年內地各省市出產大閘蟹的售價。



蘇州市農委指，今年陽澄湖大閘蟹養殖水域大減一半，估計陽澄湖大閘蟹總產量僅有一千二百噸，比去年少了約九百噸。內地傳媒報道，陽澄湖大閘蟹減產，將導致整體價格上漲兩成。



內地批文未出 新貨遲抵港



本港老三陽董事總經理祁玉鳳指，目前陽澄湖和太湖出產的大閘蟹品質最佳；陽澄湖撈捕前日開始，部份大閘蟹昨日已發貨，輸出台灣和新加坡，但內地當局一直未向供港大閘蟹發出批文。她批評，因為香港當局堅持檢驗大閘蟹的二噁英含量，令內地供港大閘蟹程序變得繁複，陽澄湖及太湖的大閘蟹養殖場今年或會減少向香港市場供應大閘蟹。



祈玉鳳續指，若陽澄湖或太湖大閘蟹缺貨，她會考慮向內地其他養殖場取貨。她透露，其公司去年開始跟安徽省牧牛湖大閘蟹養殖場合作，形容當地水質「無污染」。不過，她指，要待內地當局發出大閘蟹供港的批文，才得知各地大閘蟹的價格升幅，預料最快下月中旬才有內地大閘蟹輸港。



其他省大豐收 港商擬轉貨源



九龍城永富大閘蟹專門店老闆陳錦輝指，該店早年從內地進口的大閘蟹當中，陽澄湖及太湖大閘蟹分別佔兩成及四成，過往本港進口商普遍會向安徵和湖北等地取貨。據他所知，內地其他省市今年大豐收，即使本港少了陽澄湖及太湖大閘蟹的貨源，亦可向其他地區取貨，估計價格升幅不大，甚至有機會跌價。



陳錦輝稱，本港目前未能進口陽澄湖大閘蟹，擔心有「水貨」湧現，品質並無保證。據內地傳媒報道，今年陽澄湖大閘蟹將使用新版防偽「鎖扣」，附有「地理標誌產品專用標誌」圖案及查詢號碼，背面刻上品牌商標，讓消費者分辨真偽。