﻿工會批車長薪酬低 有人工作14小時

車禍發生後，巴士業職工會聯盟為車長抱不平，指車長薪酬低、工時長，不少人加班工作養家，以城巴為例，車長底薪最高約一萬三千元，加上其他獎金，每月僅約一萬六千元，車長每天平均工作逾十小時，薪金才達到陸路運輸業平均的一萬九千元水平，部份人更達《巴士車長工作指引》中十四小時的工時上限。



入職兩年的新巴合約夜更司機盧子健指，每日最長工作十二小時，每晚要喝咖啡提神，月薪約一萬五千元。有同事曾一個月超時工作一百五十六小時，連例假亦上班，才取得月薪約二萬三千元。他指，自己盡量不會加班，偶爾超時工作會感疲累及頭痛，難以想像平日加班的同事承受多大壓力。



聯盟副主席許漢傑促政府修改《巴士車長工作指引》，將巴士車長最高工時及駕駛時間由每天十四小時及十一小時，分別降低至十二及十小時，以免司機疲勞駕駛，釀成意外。