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﻿十一料有驟雨 無礙煙花匯演

2017-09-25 列印
　　十一國慶將至，假期正值周日，不少打工仔可由周六起連續放三日假期。根據天文台最新公佈的九天天氣預報，國慶當日將吹東風，短暫時間有陽光，並有幾陣驟雨，氣溫介乎攝氏二十六至三十度之間，預料出現煙霞的機會不大，估計對國慶煙花匯演沒有影響。

煙霞機會低

　　天文台昨指，隨着華南上空的高空反氣旋在本周中期建立，未來數日天氣普遍晴朗及酷熱，預料一股清勁的偏東氣流會在本周後期影響廣東沿岸，因此本周六天氣大致多雲，以及有幾陣驟雨，最高氣溫介乎攝氏二十六至三十度。而十月一日及二日則短暫時間有陽光，並有幾陣驟雨，氣溫介乎二十六至三十一度，預料國慶當晚出現煙霞的機會不大。
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