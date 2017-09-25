﻿「兒童發展基金」新計劃惠逾4000人

「兒童發展基金」昨日舉行啟動禮暨頒獎典禮，勞工及福利局局長羅致光表示，基金將推出五十一個新計劃，預計有四千多名基層兒童可以受惠，又提到自己曾擔任基金督導委員會委員七年，為基金計劃提供政策意見，以及監察實施情況。他說政府對基金非常重視，至今已注資共六億元，推行共一百五十六個計劃，約兩萬名兒童受惠。



此外，羅致光在網誌指，對於馮興禮出任勞福局政治助理，社會焦點落在其父親的身份。



羅致光強調，每位加入問責團隊的成員，均有個人能力和抱負，又指「落場踢波」不可能「靠父幹」，但事件反映社會普遍相信有良好「背景」的年輕人，可能會獲得更多「exposure」（閱歷機會）及發展機會。