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﻿藍屋「好鄰居計劃」新租戶入伙

2017-09-25 列印
　　灣仔藍屋建築群是全港首個以「留屋留人」方式活化的歷史建築。發展局局長黃偉綸昨發表網誌，提及聖雅各福群會推出的「好鄰居計劃」，吸引對共住和社區參與有興趣的人入住，現時藍屋建築群有三十二個單位，當中包括地舖，除了原有八個租戶遷回外，「好鄰居計劃」會把七個，面積介乎五百七十二呎至八百四十七呎的單位公開招租，新租戶已陸續遷入。黃偉綸又承認隨著時代變遷及社會發展，要原汁原味地保留舊建築物，的確需要花上不少工夫，但當局樂意對不同意見持開放態度，冀從發展與保育之間取得適當的平衡。
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