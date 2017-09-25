﻿港媽德式育兒法 棄追趕知識

中國人經常說「入鄉隨俗」，七年前遠嫁德國的港媽Cherie深深體驗到這句說話。自言是「港女」的她，最初須在工作與生活中適應德國文化，至誕下女兒娜寶（Hannah Luise），連育兒亦受德國文化衝擊，多年來克服德港的文化差異，更逐漸欣賞箇中精神，由「港女」變「港媽」再煉成「德媽」。文：蔡潔



當大家以為香港已經算是男女平等的地方，原來德國更平等。Cherie稱德國女人為「女漢子」，性格剛強堅毅，她憶述初次因為工作而參加展覽會，「德國的男同事期望我跟他們一樣做粗重工作，搬動參展的物資，當時感到很錯愕。」德國人沒有「女人柔弱」這概念，女人不會因為性別而獲得厚待。相比港媽有父母或外傭幫忙照顧孩子及做家務，多年來Cherie習慣凡事靠自己，幸好德國男人樂於親力親為做家務、照顧子女，落實真正的男女平等。



訪問期間， Cherie經常提及「意識」二字，她認為香港社會着重經濟利益，遣詞用字亦較實際和生活化，平日較少使用這類哲學用詞，但出名盛產哲學家的德國，文化思想深刻，由「港女」思維變為「德媽」的Cherie正好比較兩地教育理念的差異。



學自理建習慣 重心智培育



香港教育着重發展讀寫、知識等智能範疇，惟德國政府禁止過早開發兒童腦部，幼兒階段學習的是自理能力與生活習慣，而非知識。Cherie稱德國幼兒教育着重意識上的成熟，例如懂得舉手通知老師須大小便、老師詢問要不要沙律時會否舉起碟等。Cherie發現娜寶一歲半已經想自己用匙羹進食，在家中用水時，她更會說「不要用那麼多水，浪費呀！」年紀小小的孩子，已經有環保意識，心智愈來愈成熟。



兩地教育的差異甚大，德國幼稚園採混齡教育模式，只分組別，不分年級，不同年紀的學生一同上課，校方會按孩子發展而決定學生是否轉組，但Cherie最初並未能接受，「香港習慣以分數及年齡分班升級，但娜寶上了兩年幼兒園仍未升組。」對於女兒「原地踏步」，Cherie不禁焦急起來，擔心娜寶學習出現問題，不時向學校詢問進度。



玩樂最緊要 六歲前禁認字



外界認為德國幼兒教育是還原基本步，重視孩子心理健康和學習能力的發展，以大量戶外活動見稱，而且禁止幼童在六歲前認字。Cherie笑謂，對於六歲前不認字感到奇怪，於是買了幾套中文字卡給兩歲的女兒，「但她只對公仔有興趣，根本沒有耐性看。」最後Cherie放棄教娜寶認字，但嘗試以廣東話與女兒溝通，希望她在潛移默化下學會簡單中文。德國這種跟香港截然不同的教育模式，Cherie自言須花時間慢慢接受。



她表示，理解德國教育以個人質素評估兒童，亦明白德國政府的用意是根據小朋友的成長規律而行。相比香港上課及學習時，小朋友必須靜靜地安坐的情況，現時Cherie已「非常接受」德國式教育，「見到女兒玩得開心就可以了，童年對心智發展非常重要，如果小朋友失去學習興趣，便得不償失。」



