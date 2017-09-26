﻿周四網上認購 中銀香港百年鈔掀收藏熱潮

中銀香港慶祝今年成立一百周年，籌備推出五百萬張紀念鈔票，每張面值一百元，以「單鈔」、「三連張」及「三十連張」發售，本周四起接受認購，收入扣除開支，將用作本地公益慈善用途。有錢幣商估計紀念鈔「有得短炒」：亦有鈔票收藏家形容中銀百年紀念鈔甚具收藏價值，料會掀起紙幣迷收藏熱潮。



中銀香港昨天公佈推出「中銀香港百年華誕紀念鈔」詳情，財政司司長陳茂波、金管局總裁陳德霖及中銀香港副董事長兼總裁岳毅等均出席發行儀式。今次紀念鈔發行量為五百萬張，每張面值一百元，裝幀共三個品種，共三百二十四萬套。



另推388套「慈善珍藏版」



「單鈔」共二百九十萬張，每張售價二百八十八元；三連張共三十萬套，每套售價九百八十八元；三十連張共四萬套，每套售價一萬三千八百八十八元。認購期為本周四至下月十八日，市民可在網上或到中銀分行遞交表格認購，每人最多可認購五張「單鈔」、一套「三連張」及一套「三十連張」，若超額認購，會由電腦抽籤分配。



紀念鈔銷售收入在扣除成本後，全數捐贈本地公益慈善用途。另外，中銀香港從「單鈔」、「三連張」及「三十連張」特別精選三百八十八套作「慈善珍藏版」，以競投方式發售。



香港真藏（荃灣）負責人張頌昇表示，內地人對「中銀」二字有情意結，加上今次設計有濃厚中國色彩，估計紀念鈔「有得短炒」，如「單鈔」無「4」或「7」，轉售價可達六百元；結尾為「8」字可炒高至六百六十元；連續兩個「8」字可達八百至九百元；連續三個「8」更可達一千八百元。



收藏家稱暫未見內地客訂貨



旺角錢幣商「綠翠閣」負責人許民康則較保守，指單鈔有一個「8」字或可賺五十元；結尾連續兩個「8」字可賺二百至三百元。他解釋，過往內地股市低迷，投資者將資金轉至錢幣市場，近期股市從谷底反彈，在錢幣市場「搵食」的人不多，炒價今非昔比。



金輝錢幣郵票公司負責人陳榮輝則說，今次發行數量太多，炒賣紙幣氣氛不熾熱，暫時未有內地客託他訂貨，但他稱讚今次紀念鈔設計特別，印刷獨特，他認為具收藏價值：「我自己都會買幾張。」