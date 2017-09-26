﻿瑪麗20醫生接力開刀 鬼門關救車禍鐵騎士

「我叫唐伯虎，我唔怕（藥）苦！」現年二十三歲的伍潤庭，獲醫護人員從鬼門關拉回人間之後，以說笑的口脗，感謝瑪麗醫院醫護團隊救命之恩。潤庭今年七月騎電單車遇上交通意外，身受重創，醫生一度推斷他只有一成生存機會，但瑪麗醫院動員二十名醫生，集多個專科之力，為他施手術，經五小時搶救，終讓他「重生」。潤庭清醒過來後，笑對人生，也讓醫生們開懷笑了。



潤庭母親朱女士憶述，兒子醒來第一句說話，是用口形向她說：「我無事，唔使擔心。」她紅着眼說：「根本佢自己都唔知有幾嚴重！醒得番，我好感恩。」她在兒子獲救後，多次走訪瑪麗醫院、堅尼地城消防局及東區醫院，向協助救援人員致謝，惟至今仍未找到意外時下車為兒子急救的東區醫院護士，形容兒子能夠康復，是上天贈予她最好的禮物。



輸血四五十包



事發在七月二十五日上午，伍潤庭騎着電單車回公司，駛至薄扶林道近蒲飛路交界，一輛私家車涉違例轉彎，潤庭收掣不及撞向私家車，致心臟大動脈斷裂、左大腿及右小腿開放性骨折，腿骨刺穿皮膚，幸當時有消防局隊員及醫院護士駕車途經，立即下車報警及為潤庭急救，於短短四分鐘內將他送院治理。



瑪麗醫院醫生方欣碩指，潤庭入院時傷得太重，沒時間輪候手術室，醫護將手術儀器移到急症室，立即由四位資深骨科醫生，在缺乏X光儀器協助下，憑經驗將腿骨固定，僅用十五分鐘完成原需耗時一至三小時的手術，再施行血管手術，清除其體內積血。



手術期間，院方破例讓潤庭母親在旁陪伴。瑪麗醫院資深護師鄧愷婷形容，僅幾小時的手術，替潤庭輸了四十至五十包血，是她十多年來從未遇見過的。



其後兩個月內，潤庭接受了六至七次手術，預計仍需半年才完全康復。



經歷嚴重車禍，傷者會留下陰影，但潤庭相反，他樂觀面對，表示未來會繼續在馬路上奔馳，「雖然唔可以再揸電單車，但未來會搵番四個轆（汽車）嘅工，因一次車禍，唔會改變到我鍾意做嘅事。」