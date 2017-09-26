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﻿美股中段跌106點

2017-09-26 列印
　　美國股市本周首個交易日下挫，杜指中段報二二二四二點，跌一百零六點；納指則報六三四五點，跌八十一點。滙控美國預託證券價格中段見七十五點六九港元，跌零點四六港元；中移動則見七十九點零三港元，跌零點○二港元。紐約期金中段報每盎司一千三百零七點九美元，升十點四美元；紐約期油則報每桶五十一點六六美元，升一美元。
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