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﻿港台航線單月載客量最高

2017-09-26 列印
　　港人愛遊台灣。英國航空業諮詢機構Routesonline最新統計顯示，全球十大最繁忙的國際航線，全部為亞洲航線，其中香港至台北的航線的單月載客量最高，今年七月載客量為四十五萬一千八百零一人次，每日平均有八十班航班，即每十八分鐘已有一班。

　　七月份經營這條全球最繁忙航線的航空公司當中，國泰航空航班可容納的載客量最高，達三十萬九千多個座位，佔整體航空公司的四成四，連同旗下的國泰港龍航空的二萬六千多個座位，共佔整體的四成七。
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