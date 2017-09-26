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﻿中六生課室遺書墮樓亡

2017-09-26 列印
　　一名十七歲姓伍應屆文憑試中六男生，昨晨七時許，返抵天水圍天耀路就讀中學後，在早課前疑因學業問題，留下遺書離開課室，在學校高處走廊墮樓重傷，送院後不治。警方調查後認為無可疑。

　　校方發出聲明稱，得悉噩耗後全校師生感難過及悲傷，但由於事件在調查中，校方對事件不作猜測或表示意見。已啟動「危機處理小組」，學校教師、社工及教育局的心理學家正向有需要同學提供輔導。
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