﻿澳洲學飛墜機 港精英衝上雲霄送命

再有香港青年為追求飛行夢想，魂斷澳洲！一名香港青年精英昨日上午偕同澳洲一名導師接受駕駛小型飛機訓練，詎料起飛四十分鐘後出事，飛機發出求救信號後失控，直插地面，墜毀布里斯班郊區，機上兩人當場身亡。今次是兩個月內第二宗港人在澳洲學習駕駛小型飛機失事。



死者現年二十五歲姓李，洋名Jeffrey，中學就讀男拔萃書院，其後升讀港大。據悉，他中學時期已萌飛行夢想，曾參加國泰航空的「飛躍理想計劃」。大學畢業後，他成立一間物流公司，早前往英國修讀與航空有關的課程。他今年暑假遠渡澳洲，入讀當地飛行學校Flylink Aviation College，學習駕駛小型飛機。據Flylink的facebook專頁顯示，Jeffrey上月第一次獨立飛行訓練，原打算下月完成課程回港，詎料遭遇不測。



起飛40分鐘求救



事發澳洲時間昨早近九時半，Jeffrey在一名教練陪同下駕駛小型飛機，由布里斯班的阿徹菲爾德機場起飛，原定飛行九十分鐘，惟約四十分鐘後，飛機發出「Mayday」求救信號，未幾機頭直插地面，墮落金本巴鎮附近一處草坪，飛機碎片散落一地。



意外現場旁邊的馬場負責人目擊事發經過，他指飛機曾在空中打轉，未幾墮落地面。多名工人見狀，攜同滅火筒協助救火，飛機當時有燃料洩漏。消防及救護人員接報趕到現場，發現Jeffrey與教練已死亡。



澳兩月兩港人飛機失事



當地警方稱，肇事飛機型號為Diamond DA40 Star，四座位，○六年首航，由中國人經營的Aircrew Training and Support擁有。澳洲運輸安全署官員正調查肇因。涉事學校Flylink Aviation College專門培訓來自中國的飛行學員，意外發生後，該校代表到現場，拒絕回應傳媒提問。



上月初，十九歲香港男子張殷頌在墨爾本學習駕駛小型飛機，不料墜落墨爾本市郊，他與教練傷重不治。



