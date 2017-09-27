﻿澳洲學飛墜機 港精英衝上雲霄送命

死者現年二十五歲姓李，洋名Jeffrey，中學就讀男拔萃書院，其後升讀港大。據悉，他中學時期已萌飛行夢想，曾參加國泰航空的「飛躍理想計劃」。大學畢業後，他成立一間物流公司，早前往英國修讀與航空有關的課程。他今年暑假遠渡澳洲，入讀當地飛行學校Flylink Aviation College，學習駕駛小型飛機。據Flylink的facebook專頁顯示，Jeffrey上月第一次獨立飛行訓練，原打算下月完成課程回港，詎料遭遇不測。
起飛40分鐘求救
事發澳洲時間昨早近九時半，Jeffrey在一名教練陪同下駕駛小型飛機，由布里斯班的阿徹菲爾德機場起飛，原定飛行九十分鐘，惟約四十分鐘後，飛機發出「Mayday」求救信號，未幾機頭直插地面，墮落金本巴鎮附近一處草坪，飛機碎片散落一地。
意外現場旁邊的馬場負責人目擊事發經過，他指飛機曾在空中打轉，未幾墮落地面。多名工人見狀，攜同滅火筒協助救火，飛機當時有燃料洩漏。消防及救護人員接報趕到現場，發現Jeffrey與教練已死亡。
澳兩月兩港人飛機失事
當地警方稱，肇事飛機型號為Diamond DA40 Star，四座位，○六年首航，由中國人經營的Aircrew Training and Support擁有。澳洲運輸安全署官員正調查肇因。涉事學校Flylink Aviation College專門培訓來自中國的飛行學員，意外發生後，該校代表到現場，拒絕回應傳媒提問。
上月初，十九歲香港男子張殷頌在墨爾本學習駕駛小型飛機，不料墜落墨爾本市郊，他與教練傷重不治。