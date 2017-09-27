﻿貨車拋錨無打「死火燈」 港團旅巴硬撼致46死傷

本港一個內地一天團前晚在廣州南沙遇車禍，肇因疑與停在公路上一輛壞車有關！當時旅團旅巴正回程返深圳，詎料高速公路上一輛貨車卻沒打死火燈，停泊於兩條行車線之間。旅巴司機不及閃避撼中貨車，釀成兩名港人死亡，另四十四人受傷。



出事內地一天團，由「大航假期」開辦，其中國部總經理黃永青昨表示，旅行團共有四十三名團友，加上內地司機、內地導遊及香港領隊，旅巴一共有四十六人。他指，旅團為番禺一日團，行程「純玩」，團友於前日早上七時在深圳福田出發，原計劃當晚乘車返回福田解散，當旅巴沿廣州南二環高速公路往深圳方向行駛，車速不算太快，其間一輛貨車疑因壞車停在兩條行車線之間，卻沒有打死火燈，旅巴司機收掣不及，扭軚閃避，右邊車身猛然撼上貨車。



32人已返港



肇事旅巴車頭嚴重毀爛，整塊擋風玻璃脫落。坐在前排的一男一女乘客當場死亡，其餘四十多人亦多處受傷，其中九人被送往當地番禺中心醫院、南沙中心醫院治理，有六人已經出院返港，兩名傷勢嚴重者仍需留院，一人出院後仍逗留當地；另外三十二人已於昨晨返港。肇事旅遊巴司機已被當地交警扣查。



兩名男女死者，分別姓李（六十一歲）及姓潘（六十歲），其中潘姓女死者的十二名親友，昨午前往番禺的殯儀館認屍，眾人神情哀痛，不住飲泣。駐粵辦官員指，需待完成驗屍，並發出死亡證後，才能將遺體運返香港，料最快需一星期時間。



特首林鄭月娥昨指，對廣東省發生致命車禍深感難過，向死者家屬致以深切慰問，並祝願傷者早日痊瘉，承諾特區政府有關部門及駐粵辦會為受影響旅客提供協助，並呼籲職業司機要注意道路安全，以乘客的福祉為最大考慮。