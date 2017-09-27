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﻿車尾機件多 遇撞擊可作緩衝

2017-09-27 列印
■救援人員嘗試從扭曲車身中救人。
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　　近日中港兩地接連發生奪命車禍，有汽車專家指出，巴士和旅巴機器組件多集中在車尾，在車禍中，即使車尾受猛烈撞擊，機器組件充當緩衝區，可減低附近乘客所受的衝擊力，故認為乘客選擇「尾轆」上前後的座位，遇事時或較為安全。

　　香港專業教育學院（青衣）工程系高級講師馮敏強表示，無論是雙層巴士或單層旅遊巴，大部份機器組件均設在車尾位置，當車尾受撞擊，機器可作緩衝，減低衝擊力。他又指，一般而言，在車禍車頭所受撞擊，會較尾嚴重。

　　他認為，乘客選擇「尾轆」位置的前後座位會較為安全，因發生車頭或車尾受撞事故，衝力尚有距離才到乘客身上，當受側面撞擊時，車尾位置也有緩衝點。他提醒乘客，必須扣上安全帶，同時避免睡覺和閉目休息，保持警覺狀態。
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