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﻿港男婆媽不成熟難吸引港女

2017-09-27 列印
　　港男港女似乎對內地異性較有好感。研究個案中，有現年三十四歲、土生土長的港女，在廣州升讀大學，畢業後在深圳工作時，結識現時的丈夫，她指丈夫雖比她年輕四年，但思想成熟、有生意頭腦、為人老實，是可以付託終生的對象；相比之下，港男太「婆媽」及孩子氣，較難吸引自己。

　　雖然港女嫌棄港男，但有現年六十歲的港男認為，內地女性較「識諗」、「順得人」，把家庭放在第一位，不像港女般有很重事業心及個人主義；亦有三十二歲的港男在大學認識當時拔尖來港的太太，形容太太為人聰明、率真且努力學習本地文化，加上雙方價值觀相近，絲毫沒有文化隔閡。
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