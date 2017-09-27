﻿稱不喜歡曾蔭權 男陪審員獲豁免

前特首曾蔭權被控身為行政長官收受利益案，法庭昨選出四男五女陪審團，案件延至今早開審以給予各陪審員「冷靜期」。法庭進行抽選陪審員期間，五人分別聲稱英語水平差、曾閱讀相關報道存在偏頗等，更有一名男陪審員稱「我個人很不喜歡曾蔭權」，主審法官陳慶偉認為個別理由不足以說服法庭，但辯方亦拒絕接受他們出任陪審員。



曾蔭權由太太曾鮑笑薇陪同下，昨晨九時扺達法院，其弟曾蔭荃亦由加拿大返港支持兄長，曾蔭培及幼子曾慶淳亦有到庭旁聽。



主審法官陳慶偉在選出陪審團前表明，他們或已留意案中被告是前任特首，並從電視或報章雜誌等知識有關事件，提醒陪審員不能「未審先判」，要根據庭上證供以公平公正地作出裁決，不應因其他資訊而對被告構成任何偏頗。



女陪審指曾閱報存偏見



法庭其後抽出十四名男女陪審員。首名女陪審員出示醫生證明，指每周需陪伴傷手肘的母親覆診三次，結果獲豁免。另一名女陪審員則指，曾閱讀過本案的報章報道，指自己會有偏見，但陳官認為其理由未能說服法庭，而辯方隨即提出反對，該女陪審員亦獲豁免。



另一名男陪審員則向法官稱：「我個人很不喜歡曾蔭權，那當然是好的理由。」但陳官並不接納，辯方認為「該理由卻能說服我提出反對」，令該男陪審員亦獲豁免。



控罪指，曾蔭權於一○年一月至一二年六月期間，擔任行政長官和行政會議主席，無合理辯解及權限下，接受深圳東海花園三層式住宅物業的整修及裝修工程，傾向或保持傾向於優待雄濤廣播有限公司的誘因或報酬。曾蔭權否認控罪。



控方將傳召二十二名證人作供，包括商務及經濟發展局前局長劉吳惠蘭、廉署執行處處長余振昌，以及建築設計師何周禮等。



