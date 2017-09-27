﻿高鐵千元租予九鐵 並交港鐵營運

儲局主席耶倫在全美商業經濟協會（NABE）年會上發言指，儲局或對通脹的模式和強勁的就業作出錯誤的估算，不過她重申，緩慢加息是恰當的做法。期貨市場顯示，儲局年底加息的機會增至70%。在她發表言論後，美股早段升勢收窄，至今晨三時，杜指報22309點。 美國聯儲局主席耶倫於NABE年會午宴上發表演說，她指出，聯儲局或對通脹和強勁的就業市場作出了錯誤的判斷，直言當局隨時會就最新的數據而對經濟前膽作出修改。耶倫又指出，通脹的下行壓力或會出乎意外地持續出現，儘管通脹未來數年預期會維持在約2%水平，但不排除實際情況會有偏差，更坦言通脹穩定維持在2%的難度較預期為高。對於美國經濟前...

2017-09-27