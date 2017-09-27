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﻿高鐵千元租予九鐵 並交港鐵營運

2017-09-27 列印
　　政府正與港鐵商討廣深港高鐵香港段營運安排，運輸及房屋局向立法會提交文件透露，最快今年十二月將營運高鐵所需的土地，以象徵式地價一千元租予九鐵公司，並每年收取相當於應課差餉租值百分之三的地租為期五十年。而九鐵根據《服務經營協議》再將高鐵交予港鐵公司營運，營運期間的經常性開支由港鐵負責。

　　不過當局承認，在有關安排下，政府將不能收回高鐵整體逾八百六十四億元的建設成本，但指只要高鐵營運業務時獲得盈利，而身為九鐵唯一股東的政府，仍可從中獲得紅利。
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