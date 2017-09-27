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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段靠穩

2017-09-27 列印
  美國周二股市靠穩，杜指中段報二二三○○點，升四點；納指則報六三八一點，升十點。

  滙控美國預託證券價格中段見七十五點四七港元，跌零點七三港元；中移動美國預託證券價格則見八十點二一港元，升零點三六港元。紐約期金中段報每盎司一千三百零三點五美元，跌八點一美元；紐約期油則報每桶五十一點九美元，跌零點三二美元。
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