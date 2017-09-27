滙控美國預託證券價格中段見七十五點四七港元，跌零點七三港元；中移動美國預託證券價格則見八十點二一港元，升零點三六港元。紐約期金中段報每盎司一千三百零三點五美元，跌八點一美元；紐約期油則報每桶五十一點九美元，跌零點三二美元。
美股中段靠穩
滙控美國預託證券價格中段見七十五點四七港元，跌零點七三港元；中移動美國預託證券價格則見八十點二一港元，升零點三六港元。紐約期金中段報每盎司一千三百零三點五美元，跌八點一美元；紐約期油則報每桶五十一點九美元，跌零點三二美元。
澳洲學飛墜機 港精英衝上雲霄送命
再有香港青年為追求飛行夢想，魂斷澳洲！一名香港青年精英昨日上午偕同澳洲一名導師接受駕駛小型飛機訓練，詎料起飛四十分鐘後出事，飛機發出求救信號後失控，直插地面，墜毀布里斯班郊區，機上兩人當場身亡。今次是...
2017-09-27
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台女情騙七百萬 港已婚富商「做羊牯」
台灣一名化名「娜塔莎」的二十三歲蕭姓女子（見圖），被指經常遊走高檔飯局，向兩名港台已婚富商藉詞交往後，不斷以父母生病等為由騙財。台北地檢署早前調查發現她名下戶口有三千萬新台幣（約七百七十一萬港元），懷疑蕭女涉嫌感情騙財，昨被檢方以詐欺罪起訴。 一名香港陳姓富商指，他在二○一四年一個飯局上經友人介紹認識蕭女繼而交往，一段時間後，蕭女聲稱從台灣南部來到北部租房打拼，以欠債、父母生病做手術，甚至母親沒錢下葬等為由向他借錢，並暗示將以身相許，他不虞有詐，每次匯款二百萬至三百萬新台幣（約五十一萬至七十七萬港元），並每月定期匯款五十萬元新台幣（十二萬港元）生活費給她，及經常向她...
2017-09-27
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北韓指美國已宣戰 白宮反駁稱荒謬
北韓外長李勇浩日前批評，美國總統特朗普指北韓時日無多的言論，是向北韓宣戰，美國白宮反駁指這種說法荒謬，澄清美方無意和北韓開戰。南韓外長康京和則呼籲各方以精明和堅定態度處理這次危機，強調朝鮮半島不能再有...
2017-09-27
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倫敦The Denizen 擁雙鐵優勢 425萬入場
英國倫敦文化氣息濃厚，擁有不少獨特的歷史建築，成為港人的旅遊熱點之一。當地全新樓盤The Denizen位於市中心的巴比肯區(Barbican)，為金融城的文化中心。該盤同時具備雙鐵優勢，鄰近地下鐵及...
2017-09-27
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年底加息機會70% 耶倫重申緩慢加息
儲局主席耶倫在全美商業經濟協會（NABE）年會上發言指，儲局或對通脹的模式和強勁的就業作出錯誤的估算，不過她重申，緩慢加息是恰當的做法。期貨市場顯示，儲局年底加息的機會增至70%。在她發表言論後，美股早段升勢收窄，至今晨三時，杜指報22309點。 美國聯儲局主席耶倫於NABE年會午宴上發表演說，她指出，聯儲局或對通脹和強勁的就業市場作出了錯誤的判斷，直言當局隨時會就最新的數據而對經濟前膽作出修改。耶倫又指出，通脹的下行壓力或會出乎意外地持續出現，儘管通脹未來數年預期會維持在約2%水平，但不排除實際情況會有偏差，更坦言通脹穩定維持在2%的難度較預期為高。對於美國經濟前...
2017-09-27
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巴塞強勢亭不了
巴塞隆拿西甲開季以來各賽事七戰全勝，王牌射手美斯入球停不了，另一前鋒蘇亞雷斯上場聯賽亦開齋。今晚歐聯D組作客近況回落的士砵亭，該隊讓球主客和讓一球「客勝」可作過關膽。（有線63台周四凌晨2:45直播） 巴塞上場西甲作客3:0大勝基羅納後，聯賽和歐聯七連勝，轟入廿三球，包辦十一球的美斯應記一功。此子長時間保持佳態，連影星阿諾舒華辛力加亦甚為欣賞︰「他是足球界的『未來戰士』。」 雙劍合璧7連勝 另一鋒將蘇亞雷斯季初受傷患影響，但上仗終於打開入球之門，結束個人兩仗的入球荒。巴塞教練華維迪滿意道︰「此子一直渴望士哥，可能有時會腳頭無靈，但只要尋回狀態，攻入一球就足以改變戰局...
2017-09-27
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入手好時機 星級吸塵新良伴
就快到中秋，招呼朋友到家中作客前，有部吸力強勁的Dyson無線吸塵機幫手清潔家居，肯定事半功倍。一直心郁郁但嫌價錢太貴的朋友，近日絕對是入手好時機，事關品牌全線無線吸塵機齊齊作出更新，最入門版本的V6...
2017-09-27
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《東周刊》獨家報道 華仔 與妻女溫馨慶生
今日踏入56歲的劉德華年初墮馬重傷，養傷多時上月復工；最新一期《東周刊》獨家報道，華仔日前偕妻女與歌迷齊預祝生日期間，更分享養傷期間的片段。華仔前晚出席電影《追龍》首映禮表示，不介意有關片段流出。 ...
2017-09-27
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社論——內地一天團 保障須足秤
本港一個深圳一天團，前晚在南沙發生嚴重車禍，釀成兩死四十多傷，事件揭發近年興起的內地平價一天團，未必有足夠的保障，港人報團前必須清楚遇事後應得權益。 內地一天團，不包住宿，在內地口岸集散，收費便宜，部份低至不需一百元，出事大航團僅收一百三十九元，可獲在內地的旅巴接送、膳食、參觀、導遊等服務，成為近年不少市民喜愛的短遊消遣。但旅行社會否將貨就價，給團友的保障是否足夠，令人擔憂。 事件爆出有關旅行社涉在旅團宣傳單張上，聲稱受旅遊業議會基金的保障，但有傳媒發現在內地集散的一天團，並非受保範圍，迫使旅行社刪去單張上的字句。旅議會直指涉嫌違規，要求該旅行社解釋。若果發現有違規行為，旅...
2017-09-27
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頭號目標——問鼎高峰 最夾郭能
馬圈向來有輪流威的文化，到底是刻意還是巧合，也不必深究，總之知道有此現象便可。隨着柏寶在剛周日開齋兼起孖之後，相信郭能距離開胡之期不遠矣。 第八場三班一二○○米。單看形勢，此場絕大部份有競爭力之馬都屬...
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