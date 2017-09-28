﻿中銀百年鈔 今認購 單張受追捧

中銀香港本周一宣佈推出「中銀香港百年華誕紀念鈔票」，由今日凌晨起接受認購。有錢幣商反映，每天平均收數十個有關紀念鈔的查詢，他預測紀念鈔於十二月正式推出市面後，單鈔最受追捧，估計被炒高超過一倍。



中銀香港第三度發行紀念鈔，慶祝母行中國銀行在香港服務一百周年。「中銀香港百年華誕紀念鈔票」發行量為五百萬張，每張面值一百元，銷售類別共三款，合共三百二十四萬套，包括「單鈔」二百九十萬套，每套售價二百八十八元；「三連張」三十萬套，每套九百八十八元；「三十連張」有四萬套，每套一萬三千八百八十八元。



香港真藏（荃灣）負責人張頌昇指出，連日收到不少港人查詢紀念鈔是否「炒得起」，每日接獲二十至四十個電話及網上查詢，據以往經驗，內地人會於紀念鈔正式推出市面前一至兩周、即十二月才向賣家問價。他估計單鈔及三連張均炒得起，其中單鈔預料回收價可高達六百元，但價格仍受多項因素影響，如中銀在數天內便派出全數鈔票則會較易「炒燶」。



專家料單張三連張有水位



普藝拍賣有限公司錢幣鑑定專家何明新稱，內地人一向對中國銀行有情意結，而且特別喜愛香港銀行推出的紀念鈔，加上是百周年紀念鈔，即使發行量高，相信仍大受內地人歡迎。但是他指出，因內地打貪嚴厲，相信紀念鈔正式推出市面前夕才會有「暗盤價」。



網上認購或分行交表



紀念鈔今日起至下月十八日接受認購，申請者今日零時零一分至截至認購日晚上十一時五十九分，透過中銀香港網上專頁www.bochk100.com申請，或今日起在各分行營業時間內將申請表投入特設收集箱，逾期遞交的申請或郵遞申請將不獲接納。



紀念鈔只限今年內滿十八歲並持有效香港身份證人士認購，不論是透過網上或到分行交表，每人只可遞交一張申請表，如遞交超過一張，只有向該行遞交的首張申請表會被視為有效申請。每人認購上限為單鈔五張，三連張一套及三十連張一套。若超額認購，將以電腦抽籤分配，申請結果將於十一月一日公佈，翌日成功申請者將接獲該行個別通知及確認付款情況，十一月二十一日截止付款，十二月二十至三十一日可到指定地點領取紀念鈔。