﻿慈善珍藏版 專家看好六連號碼

中銀香港特別精選三百八十八套作「慈善珍藏版」，以競投方式發售，坊間關注中銀會否今日同時公佈用作競投的鈔票號碼。錢幣商Johnny's Collection負責人陳有鋒指，如當中有「靚冧把」，據過往同類紀念鈔競投結果，六個「8」單鈔或要以五十萬元才投得。



「靚冧把」決定炒賣否



陳有鋒稱，在「慈善珍藏版」鈔票當中，按鈔票編號及字頭比較，相信六個相連號碼、順序或倒序編號，以及「AA」字頭的紀念鈔可以高出原價十倍出售。他又指，供市民認購的紀念鈔當中，按鈔票字頭比較，估計「AA」字頭市場價值最高，其次是「無字頭」，然後是寓意百周年的「HY」字頭；惟競投者獲隨機分配鈔票，他建議，可因應鈔票編號再決定未否收藏或炒賣，如不欲收藏，應首星期遇到合適價格便出售；如希望收藏紀念鈔，可待過了炒賣熱潮，價格回落再買心頭好。