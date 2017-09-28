﻿控方：典型利益衝突 曾蔭權涉貪豪宅免費裝修

前行政長官曾蔭權被控行政長官收受利益案，昨在高院續審。四男五女陪審員昨宣誓時，其中一名女陪審員因未能正確讀出英文誓詞中多個字詞，被撤銷陪審員資格，由另一男陪審員補上。而控方昨在開案陳詞直指，案件是典型利益衝突個案，亦是政府最高官員與商人之間的「官商勾結」。



四男五女陪審員昨逐一宣誓時，其中一名女陪審員未能正確讀出誓詞中「Solemnly（莊嚴地）」﹑「Affirm（確認）」及「Verdict（裁決）」三字。主審法官陳慶偉雖要求她再次宣誓，但最後亦決定拒絕她擔任陪審員，改由另一名男陪審員補上空缺，最終新組成的陪審團為五男四女。



控方英國御用大律師David Perry下午宣讀開案陳詞，指案中的貪污指控涉及一個位於深圳東海花園三層高面積達六千七百方呎的豪宅單位，曾蔭權向公眾隱瞞自己與黃楚標的貪污交易。控方着陪審員試想想黃楚標是一個商人，是經營生意，不是經營「善堂」，為何要代曾蔭權支付豪宅裝修費。



而曾蔭權作為特首兼行政會議主席，掌管政府政策決定，包括批出廣播牌照，在考慮應否批出牌照時，卻暗中與申請牌照的黃楚標商議豪宅事宜，甚至由黃旗下公司聘請室內設計師何周禮負責，為曾氏夫婦度身訂做，三百五十萬元裝修費及三十五萬元室內設計費用全由黃旗下公司分兩期支付，曾蔭權毋須支付分毫。



Perry續指，本案案情簡單、直接，牽涉曾蔭權在任時的操守問題。曾蔭權卸任後需找地方住，而黃則需要一個廣播牌照，故這是一宗秘密進行的賄賂交易，曾蔭權得到「甜頭」後，便向雄濤發出廣播牌照。